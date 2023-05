Le Crime de l’Orient Express - L'aventure culte de Agatha Christie revient dans un jeu vidéo moderne sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amateur des histoires de Agatha Christie, vous serez avis d'apprendre que Microids et Microids Studio Lyon viennent d'annoncer la sortie d'un nouveau jeu vidéo : Le Crime de l’Orient Express. Mais pour cette itération, les développeurs ont décidé d'apporter une touche de modernisme au classique d'Agatha Christie en proposant une histoire se déroulant en 2023. Attendu dans le courant de l'automne 2023, nous vous laissons découvrir ci-dessous les premières infos du jeu.

À propos du jeu vidéo Le Crime de l’Orient Express :

Un crime est commis à bord de l'Orient Express. Hercule Poirot, au cours de ce voyage, se révèle être entouré d'un groupe de personnages singuliers, tous suspects, chacun avec ses propres secrets et motivations, et va alors tenter d'élucider le meurtre qui vient d'avoir lieu. Résoudre ce mystère ne sera pas chose facile et à travers de nombreux rebondissements, les joueurs devront faire appel à leurs petites cellules grises ainsi qu’à leurs talents de détective pour démêler le vrai du faux et mettre en lumière la vérité.

Que vous soyez un fan du livre emblématique ou des films, un amateur de meurtres mystérieux ou simplement à la recherche d'une aventure palpitante, cette nouvelle proposition a de quoi plaire à tout le monde.

Caractéristiques du jeu :