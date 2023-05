AG French Direct Printemps 2023 - Ne loupez pas le RDV ce mercredi à 17h00

Pour rappel, les organisateurs de l'AG French Direct vous donnent rendez-vous ce mercredi 17 mai 2023 à 17 heures pour une nouvelle présentation en ligne qui réunira les futurs jeux vidéo français et francophones à venir dans les prochains mois et prochaines années. D'une durée de 90 minutes environs, ce sont pas moins de 35 studios qui participeront à l'événement, avec 40 titres français qui feront le show, dont plus d'une dizaines qui feront leur apparition en exclusivité mondiale lors de l'événement.

Nous avons hâte de vous dévoiler cette nouvelle conférence de l'AG French Direct et de vous présenter les potentielles futures pépites sur lesquelles travaillent les studios français et francophones. Cette conférence aura de nombreuses exclusivités à dévoiler, en plus de vous permettre de jouer à certains jeux en avant-première. Une page Steam regroupera une quinzaine de démos exclusives juste après ! Julien Blar - Producteur de l'AG French Direct