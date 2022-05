AG French Direct - Printemps 2022 - Profitez de la rediffusion de l'événement dès maintenant

Evenement numérique organisé par nos confrères chez ActuGaming, l'AG French Direct s'est déroulé la semaine dernière, une occasion de mettre en avant les jeux vidéo francophones. Avec plus d'une quarantaine d'annonces faites, il est dommage de constater que la Nintendo Switch n'était au final qu'assez peu représentée. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir l'événement en live, sachez que le AG French Direct - Printemps 2022 est enfin disponible en replay ci-dessous.

Parmi les jeux dévoilés durant l’AG French Direct, on a pu retrouver une nouvelle cinématique du jeu Vampire: The Masquerade – Swansong (Nacon), avec la présence de développeurs abordant le processus créatif d’un des trois personnages principaux du jeu et abordant rapidement l’univers du jeu très attendu. Les démons ont eu le droit à leur heure de gloire avec Warstride Challenges (Focus Entertainment) qui a présenté des images commentées de son gameplay inédit mélangeant Trackmania et Doom.