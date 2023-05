AG French Direct vous donne rendez-vous le 17 mai 2023 pour suivre l'actu vidéoludique française

Actu Gaming revient ce printemps 2023 pour une nouvelle édition de son AG French Direct. Au menu, une conférence qui s'annonce riche en annonces concernant les jeux vidéo français qui sortiront dans les mois et années à venir sur Nintendo Switch et supports concurrents. La conférence sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube ActuGaming dès le 17 mai à partir de 17h00 heure de Paris . Une première liste de studios qui feront des annonces a été dévoilée :

Cet événement numérique sera l'occasion pour les fans de jeux vidéo du monde entier de découvrir les dernières nouveautés des studios de développement français et francophones. La conférence inclura des annonces de jeux pour PC et consoles ainsi que des présentations de gameplay et des interviews avec des développeurs. Elle sera retransmise en ligne et présentée en langue française par Salomé Lagresle. Elle sera également intégralement sous-titrée en français et en anglais.