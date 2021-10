AG French Direct - L'édition d'Automne 2021 prend date

Cocorico ! Les jeux vidéo francophones seront à l'honneur dans les prochaines semaines avec le début de l'édition d'automne de l'AG French Direct. Evénement numérique exclusivement dédié aux jeux francophones, la troisième édition de l'AG French Direct débutera le mercredi 3 novembre à 17h00 ainsi que le 4 novembre à 17h également. Ce sera ainsi l'occasion de découvrir les derniers projets des éditeurs et développeurs français à destination de la Nintendo Switch et divers autres supports. Nous avons déjà une première liste des participants :

L'AG French Direct se déroulera en deux temps. Une conférence d'1h30 ou éditeurs et développeurs francophones dévoileront une quarantaine de jeux, prenant la forme d'images, d'extrait de gameplay et interviews. S'ensuivra ensuite un ensemble de streams commentés pour avoir un meilleur aperçu des jeux vus plus tôt dans la soirée.

La première partie de cette troisième édition débutera avec une conférence dédiée aux annonces des éditeurs et studios francophones. Pendant une heure trente, les spectateurs auront l’opportunité de découvrir plus de 40 jeux, à travers des images de gameplay, des interviews et des annonces exclusives qui mettront à l’honneur la scène indépendante.

Cette conférence, commentée par Salomé Lagrelse, sera diffusée en simultanée sur Youtube, Twitch et Facebook et sous-titrée en français et en anglais afin de permettre à chacun de découvrir les jeux qui rythmeront pour les mois et les années à venir le paysage vidéoludique francophone.

L’AG French Direct se poursuivra par un ensemble de streams commentés par ExServ, permettant aux spectateurs de découvrir plus en profondeur les jeux présents durant la conférence. Avec des sessions de jeu live, des images de gameplay commentées et des interviews, c’est plus de 7 heures de live sur le jeu vidéo francophone qui seront proposées aux joueurs.