Afterpulse - Le jeu de tir mobile débarque sur Nintendo Switch

Sorti initialement sur smartphones, le jeu de tir Afterpulse s'apprête à s'offrir une petite virée sur Nintendo Switch. Permettant le Cross-Play avec les autres versions, les joueurs Nintendo Switch ne seront pas lésés par l'absence de joueurs en ligne pour la sortie du jeu planifiée au 30 mars 2021 . Attendu sur l'eShop au prix de 19,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer officiel du jeu.

Les joueurs de la Nintendo Switch seront transportés dans un champ de bataille urbain post-apocalyptique et profiteront d'un matchmaking en ligne amélioré pour des batailles libres en direct et des parties de Deathmatch en équipe à 8 joueurs. Grâce à la technologie des serveurs de zone, chaque match est réalisé en tenant compte de l'expérience optimale des joueurs. Les joueurs Nintendo Switch™ rejoindront une base de joueurs de plus de 20 millions répartis dans 160 pays qui fréquentent déjà les versions mobiles Android et iOS du jeu grâce au support multiplateforme (nécessite une connexion Internet et un abonnement à Nintendo Switch™ Online pour être joué).

Les joueurs personnaliseront leur personnage avec une gamme extraordinaire d'armes et d'armures qui peuvent être combinées et fusionnées pour générer plus de 1200 combinaisons. Cela offre des possibilités infinies d'expérimenter et de trouver leur chargement ultime pour ensuite plonger dans des batailles libres pour conquérir l'escouade d'élite ennemie dans différents modes de jeu, saisons à thème et événements !

Le Nintendo Switch™ Fast Pass, exclusivement disponible pour les joueurs d'Afterpulse Nintendo Switch™, enrichira les ensembles d'armes et d'équipements disponibles pour les joueurs sur console sans perdre l'approche du jeu basée sur les compétences. Il comprend les éléments suivants :