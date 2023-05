After You dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch

Développé par le studio espagnol k148 Game Studio, After You sera officiellement disponible à partir du 11 mai 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant sa mise en ligne, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu.

Vous êtes Aron, un homme qui se réveille dans sa chambre et se rend compte qu'il est seul. Ni sa famille, ni ses voisins ne sont là. À partir de là, Aron va entamer un voyage pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Au cours de trois chapitres, Aron révélera les secrets les plus profonds et les plus humains des personnes qui ont habité ces lieux. After You est un jeu de puzzles inclus dans la narration, ce ne sont pas des puzzles faciles, vous n'aurez pas d'aide, vous ne pourrez pas sauvegarder quand vous le souhaitez. Son gameplay est basé sur l'exploration, la lecture de notes et la déduction, pour résoudre les énigmes.