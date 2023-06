Aeterna Noctis Virtuoso - Le nouveau DLC du jeu officialisé sur Nintendo Switch

Toujours à l'occasion de son showcase, Aeternum Game Studios a donné des nouvelles concernant la feuille de route de Aeterna Noctis. Le jeu va en effet se voir gratifier d'un nouveau DLC intitulé Virtuoso. Attendu pour la fin de l'année 2023 , nous vous laissons découvrir les premières infos sur son contenu ci-dessous.

Les vraies surprises d'Aeternum Game Studios pour le showcase ont commencé avec l'annonce d'un nouveau DLC pour Aeterna Noctis. La voix du Collectionneur, l'un des PNJ les plus importants de ce Metroidvnaia, nous met au défi d'accepter une invitation que nous ne pouvons pas refuser. Selon les développeurs, "Virtuoso" est un boss rush qui permettra aux joueurs d'affronter à nouveau les boss les plus difficiles d'Aeterna Noctis. Sans aucun doute, l'une des fonctions les plus attendues par la communauté, et nous sommes convaincus qu'Aeternum Game Studios n'a pas dévoilé plusieurs nouveautés pour ce DLC tant attendu.