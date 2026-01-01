Nintendo Switch
Aero the Acro-Bat aura le droit à sa version physique cet été sur Nintendo Switch
Par ggvanrom - Il y a 6 heures
Avis aux amateurs de jeux rétros, Aero the Acro-Bat aura bientôt le droit à sa version physique sur Nintendo Switch et PS5 après une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch. Cette version est le fruit du partenariat entre Selecta Play, Sunsoft, Ratalaika Games, Shinyuden et Maximum Entertainment France. Aero the Acro-Bat Legacy + Sunsoft Lost Gem proposera en réalité une compilation de 6 titres, à savoir :
- Zero The Kamikaze Squirrel
- Aero The Acro-Bat
- Aero The Acro-Bat 2
- Aero The Acro-Bat: Rascal Rival Revenge
- Feudal Bros - Tonosama #1
- Justice Ninja Casey
Disponible à partir du 17 juillet 2026, nous vous laissons découvrir le trailer de la compilation ci-dessous.
Découvrez ou redécouvrez ces aventures nostalgiques avec de nouvelles fonctionnalités, vous permettant de jouer à votre manière :
- Fonction Rembobinage/Turbo : rejouez jusqu'à la perfection ou accélérez le rythme.
- Fonction Sauvegarde : sauvegardez où vous le souhaitez et reprenez votre partie exactement là où vous l'avez laissée.
- Filtres d'écran : choisissez parmi plusieurs filtres pour modifier l'apparence du jeu (écran rétro, noir et blanc, etc.)
- Galerie* : découvrez des images issues des illustrations, affiches, jaquettes, etc. du jeu original.
- Codes de triche* : activez différents codes pour vous faciliter la tâche (énergie infinie, vies infinies, invulnérabilité, etc.)
*Ces fonctions sont disponibles pour tous les jeux sauf pour Feudal Bros Tonosama #1.