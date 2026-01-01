Aero the Acro-Bat aura le droit à sa version physique cet été sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de jeux rétros, Aero the Acro-Bat aura bientôt le droit à sa version physique sur Nintendo Switch et PS5 après une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch. Cette version est le fruit du partenariat entre Selecta Play, Sunsoft, Ratalaika Games, Shinyuden et Maximum Entertainment France. Aero the Acro-Bat Legacy + Sunsoft Lost Gem proposera en réalité une compilation de 6 titres, à savoir :

Zero The Kamikaze Squirrel

Aero The Acro-Bat

Aero The Acro-Bat 2

Aero The Acro-Bat: Rascal Rival Revenge

Feudal Bros - Tonosama #1

Justice Ninja Casey

Disponible à partir du 17 juillet 2026 , nous vous laissons découvrir le trailer de la compilation ci-dessous.