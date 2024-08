Aero the Acro-Bat 2 débarque la semaine prochaine sur Nintendo Switch

Si vous avez terminé Aero the Acro-Bat il y a peu, commencez à vous échauffer, Aero the Acro-Bat 2 arrive sur l'eShop de la Nintendo Switch dans un peu plus d'une semaine ! A l'occasion de sa sortie sur l'eShop le 6 septembre 2024, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Après avoir contrecarré les plans déjantés d'Edgar Ektor, dont le but était d'anéantir le monde du divertissement, Aero décide d'enquêter sur le musée des horreurs de l'industriel fou. Là-bas, il y trouve l'étrange boîte d'un magicien qui flotte dans les airs. Lorsqu'il y pénètre pour l'examiner, il se retrouve soudain transporté dans un mystérieux endroit. Sans qu'Aero le sache, Edgar a survécu après avoir été sauvé par Zero, son sbire. Il lui a ainsi demandé de mettre le plan B à exécution, mais de quoi pourrait-il bien s'agir ? Aero va devoir s'échapper de ce mystérieux endroit s'il compte déjouer le nouveau plan d'Edgar Ektor ! Caractéristiques : Jouez à travers 8 zones comprenant chacune 3 niveaux, dont certains se déroulent dans des attractions

Exploitez les compétences acrobatiques d'Aero pour surmonter toutes sortes d'obstacles meurtriers et vaincre d'étranges ennemis

Faites votre choix entre la version anglaise et japonaise

Fonction Retour en arrière/Turbo : revenez plusieurs fois en arrière jusqu'à atteindre la perfection ou accélérez la cadence

Fonction Sauvegarde : sauvegardez n'importe quand et reprenez la partie là où vous l'avez laissée

Filtres d'écran : sélectionnez divers filtres pour modifier l'aspect du jeu (style rétro, noir et blanc, etc.)

Galerie : consultez des images du jeu d'origine (illustrations, posters, design des boîtes, etc.)

Fonction Triches : activez différentes triches pour vous faciliter la vie (énergie infinie, vies infinies, invulnérabilité, etc.)