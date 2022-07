Aerial_Knight's Never Yield s'offre une version physique sur Nintendo Switch grâce à Super Rare Games

Pas de vacances pour les braves de chez Super Rare Games ! Le distributeur indépendant vient en effet de dévoiler un nouveau partenariat avec Headup dans le but de sortir Aerial_Knight's Never Yield en version physique sur Nintendo Switch. Le side-scroller 3D sera ainsi officiellement disponible à l'achat à partir du 21 juillet 2022 à partir de 19h sur la boutique en ligne de Super Rare Games. Edité à 4000 unités, il faudra donc vous montrer rapide pour faire l'acquisition de cette petite boîte.

Survivez à un Detroit inspiré d'un Tokyo futuriste dans ce 3D runner narrant l'histoire de Wally, qui a découvert des preuves susceptibles de changer sa ville pour toujours. Explorez un monde virtuel au son stylé d'un authentique artiste de Detroit.

HISTOIRE

Entrez dans la peau de Wally. Un personnage mystérieux ayant retrouvé ce qu'on lui avait dérobé. Avec un peu de chance, vous serez assez rapide pour distancer vos ennemis. Dévoilez la vérité et tentez de dissiper le mystère sur ce qui leur est arrivé.

GAMEPLAY

Aerial_Knight's Never Yield est un jeu en side-scrolling 3D dont le gameplay est semblable à celui d'un runner classique. Le jeu possède une histoire captivante qui garde les joueurs constamment en mouvement. Courez, sautez, glissez ou « foncez » pour faire diverses acrobaties et créer des combinaisons stylées, et prenez garde aux défis qui vous attendent. Aerial_Knight's Never Yield est fait pour les joueurs amateurs de speedrun, tout en étant agréable à explorer pour les joueurs occasionnels.

BANDE-SON

La bande-son d'Aerial_Knight's Never Yield a été créée par « Danime-Sama », un artiste de Detroit, et contient les voix d'autres artistes venant du monde entier.