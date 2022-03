Aerial_Knight's Never Yield - La MàJ Da Update disponible fin mars sur Nintendo Switch

Disponible depuis le mois de mai 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le runner musical Aerial_Knight's Never Yield va se voir gratifier d'une sortie sur smartphones le 30 mars prochain. A cette occasion, Headup et Aerial_Knight ont confirmé sur la mise à jour Da Update sortie sur PC allait également arriver sur Nintendo Switch et les consoles Playstation. Proposée gratuitement, cette màj permettra aux joueurs de découvrir de nouveaux stages, musiques et modes de jeu entre-autres. une occasion idéale pour les personnes l'ayant acheté de se remettre dans le bain, et pour les nouveaux arrivants de profiter de davantage de contenu.