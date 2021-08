Aeon Drive vous donne rendez-vous fin septembre sur Nintendo Switch

Dernier titre réalisé par le studio de 2Awesome, le jeu de plateforme cyberpunk Aeon Drive vient de dévoiler au grand public sa date de sortie. Pour l'occasion, ce sera donc une sortie simultanée qui est planifiée sur diverses plateformes, Nintendo Switch incluse, pour le 30 septembre 2021 . En attendant d'en voir davantage sur le jeu, nous vous laissons découvrir le trailer de Aeon Drive ainsi qu'un descriptif complet.

La vitesse est votre alliée la plus précieuse dans ce plateformer cyberpunk qui met en scène Jackelyne, une space ranger aux abois prête à tout pour rentrer chez elle. Armée de son épée énergétique et de sa dague de téléportation, elle doit trouver tous les Drive Cores pour réparer son vaisseau et sauver, au passage, la ville de Neo Barcelona d’une imminente catastrophe.

Les joueurs sprintent, dash et manipulent l’espace et le temps pour progresser à toute vitesse dans des décors fouillés éclairés au néon.

Téléportez-vous à travers des lasers, des piques et des scies le temps de 100 niveaux plutôt épicés

Un système unique de distorsion temporelle évite la frustration de la répétition pour une progression toujours agréable

Le pixel art du jeu bénéficie d’un savant mélange rétro-moderne qui décolle la rétine

Le système évolué de scoring offre une excellente rejouabilité sur le long terme

Ajustement de la difficulté en temps réel : récupérez des dispositifs de distorsion temporelle et utilisez-les intelligemment.

Mode Histoire jouable seul ou jusqu’à quatre coopération locale et en ligne

Mode PvP jouable jusqu’à quatre, en local et en ligne

Pour ajouter un peu de compétitivité, les joueurs bénéficient de l’intégration de Discord et des Classements Mondiaux pour défier leurs amis ainsi que tous les joueurs du monde entier. Profitez du mode Streaming pour vous affirmer comme le joueur plus rapide de tout Neo Barcelona !

L’héroïne d’Aeon Drive est doublée par l’actrice Kira Buckland, célèbre pour son interprétation de 2B dans Nier: Automata, de Reimi Sugimoto dans JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable, de Trucy Wright dans la série Ace Attorney ou encore de Hiyoko Saionji dans la série Danganronpa.