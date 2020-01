Adieu 2019 et bonjour 2020 ! Bonne année à tous !

Surprise, cette fois c'est moi qui me colle aux vœux de fin d'année ! Il faut dire que bien des choses ont changé durant cette année 2019, des départs, des arrivées, la passation de Nintendo-Master avec rifraff comme nouveau taulier. Notre site d'actualité amateur en a vu de toutes les couleurs durant cette décennie, avec ses hauts et ses bas quotidiens. Mais bon, laissons le passé derrière nous, et laissez-nous vous présenter nos coups de cœur, et ce qui nous a laissé un arrière-gout amer cette année, ainsi que nos meilleurs vœux pour cette année 2020 !

Encore une année de passée... À croire que plus on prend de l'âge plus le temps défile vite. Si cette année n'a pas été la plus folle pour ma part en matière de sorties vidéoludiques, j'en garderai tout de même un bon souvenir pour plusieurs raisons. On s'en doutait fortement, mais en l'absence de nouvelles IP, et un manque de puissance qui empêche les derniers gros titres de paraître sur la console hybride, nous avons une fois encore eu notre lot de portages cette année. Mais dans le lot il y a quand même quelques perles qui serait idiot de louper si vous n'avez pas eu l'occasion de les faire dans le passé. Je pense notamment à Final Fantasy XII : The Zodiac Age, Dragon Quest XI S, ou encore The Witcher 3 : Wild Hunt - Complete Edition qui est la prouesse de l'année.

Mon TOP 2019

Fire Emblem : Three Houses : Comment ne pas l'inclure dans mes coups de cœur, il faut dire qu'il m'en a tellement fait baver pour relayer son actu jusqu'à ça sortant tant les communiqués français étaient aux abonnés absents. Bien que quelques défauts subsistent comme le début de l'aventure à faire au moins fois pour voir toutes les routes, et un season pass qui pour l'instant a plus un gout de sel qu'autre chose, j'ai dépassé la centaine d'heures à entrainer mes étudiants et en apprendre un peu plus sur leur compte au fil des dialogues de soutien.

The Legend of Zelda : Link's Awakening : Impossible pour moi de ne pas parler de ce titre. Link's Awakening premier du nom a été ma première expérience avec un jeu Zelda sur le la Game Boy, à une lointaine époque où mes seules occupations étaient de savoir ce qu'on mange au prochain repas (quoique, au final ça n'a pas beaucoup changé...). Malgré son esthétique qui fait très jouets en plastique, j'ai adoré ce remake sur Nintendo Switch. Bien que le jeu soit court et qu'il nous offre peu de nouveautés, j'ai adoré parcourir l'île de Cocolint, et je me suis laissé bercé par cette OST intemporelle.

Atelier Ryza : Ever Darkness The Secret Hideout : Licence de J-RPG trop peu mise en avant en Occident, Gust a eu tendance à se reposer sur ses lauriers, en proposant au fil des années une même recette pour Atelier, qui sentait de plus en plus le rassis. Avec Atelier Ryza, Gust a su à une période cruciale faire des choix judicieux pour donner un second souffle de vie à cette licence, en modifiant pal mal d'éléments de gameplay. Donc si vous aimez un tant soit peu le concept de farming et d'alchimie et que l'anglais ne vous rebute pas, foncez !

Mes coups de cœur eShop

Groove Coaster Wai Wai Party !!!! : Si vous avez un peu appris à me connaitre au fil des années, je ne peux pas faire un top sans choisir un jeu avec des grosses poitrines de rythme. Après avoir hésité avec Cytus Alpha, c'est finalement Groove Coaster Wai Wai Party !!!! qui lui vole la vedette. Avec un catalogue conséquent, et un gameplay qui le rend agréable tout aussi bien en mode portable qu'en mode salon, sans compter le challenge pour réussir à décrocher un Perfect,

Untitled Goose Game : Véritable mème sur les réseaux sociaux, le simple fait d'incarner une oie dont le seul et unique but est de pourrir la vie des hommes ne pouvait que fonctionner. Avec le cap symbolique du million d'unités vendues confirmé il y a quelques jours, espérons que House House nous offre une nouvelle création tout aussi fun durant la prochaine décennie.

Attente pour l'année 2020

2020 est à nos portes, et avec elle, une nouvelle décennie qui on l'espère sera riche en surprises. Avec l'âge, je m'étonne d'être de moins en moins hypé par les promesses de nouveaux titre, et de ne plus compter les jours me séparant de tel ou tel jeu. Histoire de m"accorder un peu de détente, j'attends impatiemment l'arrivée d'Animal Crossing : New Horizons. Mes vœux seront simples pour cette année 2020, je vous souhaite une excellente santé, pensez à vos proches, et que le jeu vidéo demeure un loisir permettant de vous détendre et de se réunir, contrairement aux messages de ce que certains journalistes s'évertuent à véhiculer encore aujourd'hui.

Tout d’abord, j’aimerais remercier ggvanrom qui m’a accepté dans la rédaction malgré mes quelques gaffes. Passer de l’autre côté après avoir suivi le site pendant plus de 4 ans, c’est un bonheur qui est difficilement descriptible…. Vraiment, un immense merci ! Pour ce qui est de mon année 2019 en terme de jeux vidéo, elle est assez...étrange. Je la résumerai en disant qu’entre 2 parties de Super Smash Bros. Ultimate, j’achetai un jeu récent et je rattrapai un jeu culte.

Coup de cœur 2019

Pour ce qui est de mon jeu de l’année, mon cœur de gamer me dit de choisir Astral Chain pour son gameplay et mon âme d’otaku me dit de choisir Fire Emblem : Three Houses pour ses personnages… Et je pense tout de même pencher vers Fire Emblem : Three Houses pour sa durée de vie phénoménale, son OST incroyable, son scénario très bon et distillé dans des quêtes annexes et son gameplay excellent. 2019 aura été pour moi la révélation au niveau des Tactical-RPG, entre Civilization, Mario + Rabbids et surtout Fire Emblem qui m’a fait devenir fan alors que je me disais que Three Houses allait être ma dernière chance avec la licence… Franchement chapeau !! Un jeu incroyable qui est bien mon jeu de l’année.

Déception de 2019

Côté déception, je pense pas trop en décevoir certains, mais Pokémon Épée et Pokémon Bouclier sont des jeux très moyens, et des mauvais Pokémon. J’avais de l’espoir avec Soleil et Lune, et Let’s GO, dont je trouvais la DA très réussie, mais ces jeux sont juste incroyablement décevants : graphismes digne d’une 64 (on se rappelle tous de l’image comparative avec Ocarina of Time), scénario plus mauvais que Rouge et Bleu, post-game inexistant…. Je n’attendais rien et je suis quand même déçu. Les seuls points positifs sont pour moi la 8ème génération de Pokémon, très réussi et l’OST du jeu, de très bonne facture.

Attente pour l'année 2020

Pour 2020, j’attends. J’attends car ça fait près de trois ans que on attend Metroid Prime 4, deux ans que on attend Bayonetta 3, maintenant quasiment un an que on attend Hollow Knight : Silksong et Bravely Default II vient désormais s’ajouter à la liste… Pauvre de moi. Ces 4 jeux sont donc ceux que j’attends le plus, bien que pour Metroid Prime 4, je pense que on devra attendre, à l’instar de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, au moins encore une année et espérer des sorties en 2021. Mais si on peut finalement poser nos mains sur les titres cités plus haut dès 2020, je serai un homme heureux.

En plus de cela, Hideki Kamiya s’est récemment mis à parler d’un possible retour de la licence Okami. Si une suite est annoncée à l’E3 2020, clairement la 9ème génération de console partira sur des rails en or massif pour ma part. Sur ce, bonne fêtes à vous, lecteurs de Nintendo-Master, et rendez-vous en 2020 pour de nouvelles aventures !!

Chaque année apporte son lot de bonnes et de mauvaises surprises que ce soit dans la vie de tous les jours comme pour les jeux vidéo. Chacun d'entre nous a eu ses coups de cœur comme ses déceptions, permettez-moi de vous faire part de mon TOP/FLOP de l'année 2019 ainsi que mes attentes des jeux pour l'année à venir. Libre à vous d'avoir des avis divergents, en tout cas, bonne lecture à vous.

Mon TOP 2019

Dragon Quest Builder 2 : Mon gros coup de cœur de cette année est la suite de Dragon Quest Builder... Un jeu style bac à sable dans le monde de Dragon Quest avec une aventure originale qui nous fait voir différentes contrés aussi sec que le plus grand désert, aussi froide que le sommet des plus hautes montagnes ou aussi coloré que les plus grands champs de fleurs. Un bon titre pour les amateurs de la saga qui ne seront pas dépaysés par le bestiaire de monstres présents dans le jeu. Et pour les fans de Minecraft qui souhaitent construire des choses absolument farfelus. J'ai vraiment senti une amélioration en comparaison du premier titres car plus de fonctionnalités ont été ajoutées et j'espère qu'ils ne s’arrêteront pas là !

Yoshi's Crafted World : Le petit jeu enfantin par excellence qui peut réunir toute la famille grâce au multijoueur local. Le monde tout de carton et de papier que parcoure Yoshi pourra même donner des idées aux créateurs du dimanche pour faire de petites activités manuels avec les enfants. Un univers mignon tout plein que j'ai beaucoup apprécié mais surtout j'ai aimé l'idée de pouvoir faire son parcours recto-verso pour obtenir un maximum de tenues à collectionner et de défis pour pimenter son aventure. Un autre bon titre qui vient rejoindre la liste des jeux Yoshi pour moi.

Ring Fit Adventure : Le jeu qu'on n'attendait pas forcément mais qui fait bouger ! Il semble, pour moi, être l'un des jeux de sport les plus aboutis sorties jusqu'à maintenant. Le motion control est plus précis que ce que nous avons pu avoir avec la balance bord sur Wii et les exercices nous font travailler plus en profondeur avec la présence de l'anneau et de la sangle sur notre cuisse. On ressent mieux l'effort à travers nos bras, notre tronc et nos jambes... sans parler du cardio. Ce qui reste un gros plus de ce titre, c'est le mode « aventure » qui nous emmène dans un sport plus fun et ludique avec de nombreux parcours qui nous font vraiment bouger dans notre salon. Je le conseille au sportif du dimanche ou pour éviter de sortir les jours de pluie.

Mon FLOP 2019

Car Traider : Un petit jeu indépendant sorti dans l'année mais qui pour moi reste très décevant. Le titre n'est pas compliqué et ne nécessite que de trois écrans de jeu. Du management, rien de plus... Justement ! À notre époque, même le plus simple jeu de management sur mobile ou console possède des effets, des musiques, un minimum de trame pour savoir où on va mais là, rien. Que dire de plus d'un jeu vide avec des photos qui, pour moi, sont choquantes...

Silence : Je suis triste de le mettre ce titre ici mais aurais-je pu faire autrement ? L'histoire de ce titre m'a énormément plus, très poétique et les graphismes et décors étaient très beaux, mais la durée de vie très courte et les trop nombreux bugs présents dans le jeu ont clairement bloqué mon immersion et cela est dommage car, à mes yeux, il avait un gros potentiel en tant que « point and clic ».

Pokémon Bouclier : Que les choses soient claires entre nous... je suis une immense fan de la saga Pokémon néanmoins, certains détails du jeu mon un peu refroidie. Je ne parlerais pas des Pokémon en général car cela est un avis propre à chacun et même si tout le monde dira « c'était mieux avant... » bon, je pense qu'on a tous nos chouchous à travers toutes ces générations. Là où je n'ai pas vraiment accroché c'est plus là... L'histoire. Pour ma part, c'était sympa mais j’aurais aimé que la partie « épic » soit présente un peu plus tôt dans le titre. Et je pense que beaucoup penseront comme moi concernant les graphismes qui auraient pu être mieux. Je note l'innovation des « Terres Sauvages » qui nous offre un mini open world mais du coup, suis-je trop exigeante quand je sais que mes attentes étaient plus proches d'un Breath of the Wild sauce Pokémon? On ne peut pas nier que Game Freak essaye d'avancer et d’améliorer toujours le titre alors je continue de croire que je l'aurais, ce Pokemon en open World !

Attente de l'année 2020

Mes attentes pour cette prochaine année ne sont pas vraiment énormes, je ne le cache pas, mais j'espère l'annonce de la sortie de Breath of the Wild 2 sur switch et surtout pas un report de date pour le nouveau titre Animal Crossing : New Horizons !!!

Il est toujours difficile de trouver ses jeux de l'année ainsi que ceux qui nous ont « heurtés »... L'année fut riche en titres avec notamment de nombreux portages. J'ai trié mes petits coup de cœur personnels, mais sans oublier de mettre une mention spéciale à des titres comme Astral Chain ou le tonitruant Overwatch sans oublier le jeu sans fin et à la créativité sans limite Super Mario Maker 2.

Mon TOP 2019

Luigi's Mansion 3 : Après quelques appréhensions, notamment que ce troisième opus ne ressemble trop à l'épisode 3DS, voici qu'il a réussi à me convaincre en tout point. Une ambiance toujours aussi drôle et remplie de références en tous genres. Chaque étage est une nouvelle découverte avec ses propres énigmes et c'est avec plaisir que l'on y découvre la variété de fantômes présents tout au long de l'aventure. Un gros coip de cœur en cette fin d'année.

Marvel Ultimate Alliance 3 : Titre tiers exclusif à notre chère Switch, il ne pouvait que me combler. Diablo Like dans l'âme avec la patte Marvel, intégrant un système rythmé et dynamique en matière de Gameplay, une durée de vie conséquente sans même prendre un quelconque DLC ou les mises à jour gratuites. Que du bonheur pour un amoureux de Hack'n Slash comme moi ! J'en viendrais à en espérer un titre identique dans l'univers de DC Comics.

Cadence of Hyrule : Titre qui a su marier jeu de rythme et les héros de la légende. Relativement court en soi, il est cependant addictif et donne envie de s'y replonger régulièrement. Le fait que chaque partie soit différentes relance le plaisir à chaque partie. J'ai découvert ce titre avec un énorme plaisir et m'y replonge de temps en temps.

Mon FLOP 2019

Bloodstained : Ritual of the Night : Attendu comme le messie des metroidvania, il m'a peu convaincu en présentant ses démos. Sa sortie sur Switch a été plus que triste... Une lenteur navrante mais surtout une technique aux fraises... La Switch peut faire largement mieux et ce titre aurait dû être le digne successeur de la saga Castlevania....

Fire Emblem : Three Houses : Globalement, j'ai apprécié le titre. Toutefois, le titre mise trop sur les interaction entre les personnages trop peu profondes. On en vient à boire le thé au travers de conversations inutiles juste pour recruter une unité avec des dialogues inintéressants... Le titre traîne donc en longueur entre deux batailles. On nous promet des dizaines d'heures de jeu, mais plus en mode Visual Novel que Tactical. J'en ai perdu l'envie de parcourir le jeu avec les trois maisons... Durée de vie artificielle quand tu nous tiens, dommage...

Attente pour l'année 2020

Concernant mes attentes, il va sans dire que je mise sur Breath of the Wild 2 cette année (on a un moteur de jeu et une map toute prête!). Les spéculations vont bon train mais j'apprécierai la disparition de la durabilité des armes et l'arrivée de donjons iconiques ; Je ne serais pas contre l'annonce d'un nouveau Star Fox afin de rattraper la lourdeur du Zéro avec son mode asymétrique dispensable ! Enfin, juste parce que Star Wars et LEGO, vous l'aurez deviné, j'attends avec impatience LEGO Star Wars : The Skywalker Saga ! Et plus globalement, des annonces côté Nintendo. On manque de visibilité sur 2020...

Comme chaque année, je me retrouve devant vous pour vous souhaiter une bonne année et comme chaque année, j’hallucine d’être non seulement toujours là mais d’être aussi toujours animé de la même passion. Il faut dire que grâce à la Nintendo Switch, Nintendo nous a gratifié d’une très belle année 2019 avec pléthore de jeux très différents à même d’enflammer mon cœur de gamer et d’entretenir la flamme de notre passion commune !

TOP et FLOP 2019

Contrairement à 2018 qui ne s’était selon moi pas vraiment montrée à la hauteur des espérances suscitées par le succès de la Switch, 2019 a su répondre à toutes mes attentes aussi bien avec de « grands jeux » comme Super Mario Maker 2, Astral Chain ou Yoshi’s Crafted World qu’avec de plus petits comme Untitled Goose Game. Pourtant, il faut reconnaître que les premiers mois étaient plutôt inquiétants mais à l’arrivée les jeux (de diverses qualités- faut le dire quand même) se sont enchaînés à une vitesse folle ! Tellement folle que c’est un peu mon coup de blues de l’année ! Difficile en effet de s’y retrouver au milieu de toutes ces sorties car fatalement on privilégie les gros titres et on passe à côté de petites perles ou même simplement de jeux sympas… En même temps entre ça ou le vide sidéral, j’ai vite choisi !

Plus que jamais la Nintendo Switch apparaît comme une console polyvalente avec un catalogue éclectique couvrant tous les genres et proposant aussi des expériences inattendues comme le Kit VR du Nintendo Labo ou encore Ring Fit Adventures. Cependant, si je ne devais garder qu’un jeu cette année, ce serait Luigi’s Mansion 3, le titre de Next Level Games a su m’embarquer et me faire rêver comme aucun autre jeu cette année. C’est du travail d ‘orfèvre même si je l’avoue, je ne goûte pas trop les modes multi-joueurs proposés qui, pour le coup, ne me font pas rêver… Tout le contraire de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier qui cumule trop de tares entre son gameplay vieillot, sa construction en ligne droite et des terres sauvages placées un peu n'importe comment (ou les Pokémon errent comme des zombies dans le brouillard...)

Spéciale dédicace

D’un point de vue plus général, 2019 a marqué un renouveau pour le site qui est reparti sur de nouvelles bases. J’en profite d’ailleurs pour remercier Gnik l'ancien propriétaire du site qui me l'a cédé sans aucune contrepartie. Je sais que Gnik n’est pas toujours apprécié par la communauté mais qu’on le veuille ou non, si NM est toujours là, c’est aussi grâce à lui et c'est important pour moi de le rappeler. Quoiqu’il en soit, aujourd’hui, une nouvelle page du site s’écrit avec une nouvelle équipe. Comme vous l'avez sans doute déjà vu (lu), des petits nouveaux nous ont rejoint et on espère que d‘autres suivront dans les jours et semaines à venir. Alors certes, notre renouveau a eu quelques problèmes au démarrage mais c'est pour mieux repartir vers les sommets dès cette année . Mais c'est pour mieux repartir vers les sommets dès cette année .Mais c'est pour mieux repartir vers les sommets dès cette année (méthode Coué.)

Attente pour l'année 2020

Sinon, pour 2020, j’attends, comme chaque année, d’être surpris et embarqué. Je veux du rêve, de la poésie et de l’intelligence ! Si je veux faire mon Monsieur Irma, je pense qu’on aura droit à notre remaster de Super Mario 3D World. J’aimerai bien que Nintendo lance un Nintendo Land online avec plein de petites attractions à télécharger… Retrouver Pikmin, Kid icarus, Metroid… Sinon sachant que 2020 devrait voir la sortie des nouvelles console de Sony et de Microsoft, j’aimerai que Nintendo entre dans la bataille avec son modèle Pro et Breath of The Wild 2… Ce serait tout simplement mythique…

Alors en attendant de découvrir tout ceci, je l’espère, avec vous, je me joint à toute l'équipe et je vous souhaite à tous une belle et heureuse année !