Zengeon - Un Action-RPG / Roguelike au style Anime annoncé sur Nintendo Switch

Déjà accessible sur Steam, l'action-RPG / roguelite Zengeon signé IndieLeague Studio et édité par PQube s'apprête à faire son arrivée sur Nintendo Switch. Attendu pour le 25 septembre 2020 , nous vous laissons découvrir ci-dessous un descriptif officiel, ainsi qu'un trailer de présentation.

Inspiré par la culture et les divinités chinoises anciennes, Zengeon est un roguelite d'anime stimulant. Découvrez une histoire mystique en collectant des fragments de mémoire dans des niveaux qui changent à chaque fois que vous jouez. Avec des ennemis aléatoires, des power-ups, des boss et des énigmes à chaque fois, vous pouvez vous attendre à des runs uniques et sans fin, en solo ou en multijoueur en ligne !

Six personnages uniques



Chaque étudiant du Collège Céleste contrôle un esprit Gardien avec des capacités et des caractéristiques étonnantes ! Trouvez la paire qui correspond le mieux à votre style de jeu et combattez dans les hordes des ténèbres !

Frisson de Roguelite



Mourir à l'un des nombreux dangers vous fait tout perdre, sauf les fragments de mémoire que vous avez collectés. Adaptez-vous aux défis de Zengeon seul ou avec trois membres du groupe en ligne !

Power-ups dynamiques



Les power-ups aléatoires donnent à vos coups une chance d'invoquer des serviteurs comme les élémentaux de la foudre, de provoquer des blizzards ou de vous soigner. Trouvez vos coups préférés en les mélangeant !

La tradition rencontre l'anime



Ce magnifique style d'anime réimagine la culture chinoise ancienne avec beaucoup de style. Explorez des niveaux mystiques, des dimensions étranges et des arènes impressionnantes pleines de passion pour le détail.