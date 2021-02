Action Arcade Wrestling - Le catch prend une toute autre dimension sur Nintendo Switch

Que l'on soit fan ou non, tout le monde est d'accord pour dire qu'en plus d'être un sport, le catch télévisuel est surtout l'occasion de fournir des spectacles variés au fil des affrontements entre catcheurs. Mais hélas, nos sportifs en chair et en os, malgré quelques techniques improbables n'en restent pas moins des hommes et des femmes limités par la physique de notre monde. Désireux d'apporter un peu de fantaisie à ce sport, VICO Game Studio et Reverb Triple XP viennent de dévoiler la sortie de leur nouveau titre : Action Arcade Wrestling.

Attendu dans le courant du printemps 2021 , ce jeu de catch coloré proposera une bonne dose de coups dévastateurs jamais autorisés par la WWA. En attendant d'en apprendre davantage sur Action Arcade Wrestling, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de lancement.