Action Arcade Wrestling s'apprête à plaquer au sol la Nintendo Switch

La tension du ring s'apprête à frapper sur Nintendo Switch. Action Arcade Wrestling vient en effet de confirmer sa sortie sur l'eShop dans le courant du mois de février . En attendant de connaître la date précise de sortie, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

Effectuez un body slam, assommez votre adversaire avec le coup de la corde à linge, enchaînez avec le célèbre marteau-pilon, et… tirez-lui des éclairs au visage ?! Quoi que vous fassiez... ne laissez personne vous plaquer au sol !



Action Arcade Wrestling contient tout ce qui faisait l’honneur des jeux de lutte des années 90, et ajoute sa propre petite touche de chaos et de plaisir. Prenez part à l’action et montez sur le ring dans ce jeu d’arcade survolté, destiné à mettre au tapis tous les jeux de catch un peu trop surfaits ! Choisissez parmi plus de 30 combattants extravagants, capables de réaliser de puissantes attaques et de déclencher des compétences dignes des plus grands superhéros.



Vous pensez être capable de créer un personnage d’AAW encore plus ridicule ? Rendez-vous vite dans le Wrestle Lab pour donner vie à votre lutteur ultime ! Le Wrestle Lab propose des outils de personnalisation incroyables, grâce auxquels vous pourrez laisser parler votre créativité. Qu’il s’agisse de votre superhéros préféré ou d’un monstre redoutable, votre imagination sera votre seule limite.