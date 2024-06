ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Deluxe Edition dévoile un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Pour fêter son arrivée sur Nintendo Switch cet été, le jeu de combat aérien ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Deluxe Edition voit les choses en grand avec un tout nouveau trailer de présentation. Les joueurs incarnent le pilote Trigger, un as de l’aviation, et doivent vaincre les pilotes adverses au cours de combats aériens en trois dimensions. Attendu pour le 11 juillet 2024 en versions physique et dématérialisée, nous vous laissons visionner le trailer ci-dessous.

Après le briefing de mission, les joueurs peuvent faire progresser l’histoire en remplissant différents objectifs, mais aussi choisir leur avion et son armement en fonction de la mission du jour.