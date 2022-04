Ace Attorney 20th Anniversary Boxset - Une collection de six vinyles et plus de 120 pistes musicales pour célébrer les 20 ans de la licence

Si l'on connait la licence Ace Attorney principalement pour ses volte-face rocambolesques et ses personnages attachants, elle a aussi offerte des pistes musicales cultes durant ses 20 années d'existence. Si du côté des joueurs on attend surtout une compilation Switch pour les opus étant uniquement sortis en dématérialisé sur l'eShop de la Nintendo 3DS, Capcom et Just For Games reviennent vers nous ce jour pour nous parler musique, et plus précisément vinyles !

Le 24 décembre 2022 , nous aurons la possibilité d'acheter sur la boutique en ligne de Just For Games une compilation dénommée Ace Attorney 20th Anniversary Boxset, regroupant 6 vinyles noires pour un total de 121 pistes musicales issues des 6 titres principaux de la licence :

Phoenix Wright - Ace Attorney

Ace Attorney - Justice For All

Ace Attorney - Trials And Tribulations

Apollo Justice - Ace Attorney

Ace Attorney - Dual Destinies

Ace Attorney - Spirit of Justice

La compilation étant annoncée au prix de 149,99€ par Just For Games, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur leur boutique en ligne. Si vous souhaitez connaître les différentes musiques présentes sur les vinyles, nous vous laissons consulter leur page dédiée juste-ici.