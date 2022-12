Ace Attorney 20th Anniversary boxset - Redécouvrez la bande-son de la licence de Capcom dans ce coffret 6 vinyles

Nous appelons à la barre ce jour Laced Records, Capcom et Just for Games pour un témoignage capital. D'après les pièces à convictions qui nous ont été présentées, nous pouvons confirmer à l'assemblée ici présence que la compilation des bande-sons des six jeux principaux sur 6 vinyles et portant le nom de Ace Attorney 20th Anniversary Boxset a été aperçue sur la boutique en ligne de Just For Games.

Une occasion unique pour que les amateurs des ténors du barreau puissent (re)découvrir les meilleurs morceaux de la licence de Capcom qui en a fait frémir plus d'un sur Nintendo DS et 3DS. Ces vinyles sont logés dans des manchons en carton deluxe, et rangés dans un boîtier carton rigide, le tout illustré par des artworks inédits. Cependant attention aux frais d'honoraires, Ace Attorney 20th Anniversary Boxset vous coûtera la bagatelle de 149,99€.