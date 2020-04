Portefeuilles, porte-clés , etc. Une nouvelle gamme d'accessoires estampillés Mario, Splatoon et Zelda

Nintendo x Sanei Boeki viennent d'annoncer un ensemble de nouveaux porte-clés, portefeuilles et porte-cartes estampillés Super Mario, Splatoon et The Legend of Zelda. Ces nouveaux objets sous licence officielle seront en vente au Japon dès le moi de mai notamment sur le site de Sanei Boeki. Retrouvez ci-dessous la gamme complète en images.

Source : Gonintendo