Acceptance - Un thriller psychologique intense disponible sur Nintendo Switch

Faire des thrillers psychologique est toujours une étape assez délicate, et ça l'est d'autant plus quand le thème principal abordé est celui du suicide d'un proche. C'est pourtant la voie qu'à choisi le développeur Rasul Mono pour son jeu Acceptance. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch avec Ratalaika Games à l'édition, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Un thriller psychologique narratif sur les terribles conséquences du suicide d’un être cher. Après le suicide tragique de sa femme, un employé de bureau doit faire face aux terrifiants événements qui entourent l’accident. Affrontez les terrifiantes personnifications des cinq étapes du deuil (le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l’acceptation) dans ce thriller psychologique en 2D à l’atmosphère particulière. L’histoire se concentre sur la question sociale du suicide et explore les relations avec les personnes ayant une vulnérabilité suicidaire. Caractéristiques : Un thriller psychologique narratif

Un focus sur le suicide et les personnes ayant une vulnérabilité suicidaire

Une histoire immersive et des personnages travaillés

Une bande-son et des graphismes originaux

Source : Nintendo