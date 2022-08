Absolute Tactics: Daughters of Mercy - Un nouveau Tactical-RPG attendu pour la mi-septembre sur Nintendo Switch

Akupara Games et Curious Fate viennent de confirmer dans un nouveau communiqué la sortie de leur titre Absolute Tactics: Daughters of Mercy sur Nintendo Switch et PC l e 15 septembre 2022 . En attendant que le titre soit disponible, nous vous laissons découvrir son trailer accompagné d'un descriptif complet.

Dans Absolute Tactics: Daughters of Mercy, vous contrôlez vos unités et exploitez leurs capacités uniques pour venir à bout de vos ennemis grâce à d'ingénieuses stratégies qui prennent en compte la position des unités, les différents modes d'attaque et les compétences exclusives de chaque personnage. Attendez-vous à faire face à toutes sortes d'adversaires, de pièges, d'énigmes et d'obstacles redoutables au fil de votre aventure. Caractéristiques du jeu : Un contenu riche - Des dizaines de cartes narratives ainsi que des cartes optionnelles, plus du contenu après la fin du jeu et un mode “horde” !

- Des dizaines de cartes narratives ainsi que des cartes optionnelles, plus du contenu après la fin du jeu et un mode “horde” ! Des défis à relever - Trois niveaux de difficulté, plus un mode hardcore supplémentaire débloqué après avoir terminé le jeu.

- Trois niveaux de difficulté, plus un mode hardcore supplémentaire débloqué après avoir terminé le jeu. Un gameplay innovant - Un T-RPG pas comme les autres avec un gameplay varié, qui inclut des champs de bataille à grande échelle (avec plusieurs dizaines d'unités présentes sur le champ de bataille simultanément), une dimension verticale, des énigmes et des pièges !

- Un T-RPG pas comme les autres avec un gameplay varié, qui inclut des champs de bataille à grande échelle (avec plusieurs dizaines d'unités présentes sur le champ de bataille simultanément), une dimension verticale, des énigmes et des pièges ! Une personnalisation poussée - Un gameplay fondé sur les classes qui reste accessible aux débutants, tout en proposant des options de personnalisation poussées pour les fans de jeux tactiques qui aiment tout maîtriser. Il y a 21 classes, et les personnages peuvent en avoir deux, ce qui offre des possibilités quasi infinies.

- Un gameplay fondé sur les classes qui reste accessible aux débutants, tout en proposant des options de personnalisation poussées pour les fans de jeux tactiques qui aiment tout maîtriser. Il y a 21 classes, et les personnages peuvent en avoir deux, ce qui offre des possibilités quasi infinies. Un personnage à faire évoluer - Débloquez des améliorations, récupérez des objets, accomplissez des quêtes et rencontrez des personnages hauts en couleur au cours d'une aventure qui vous mènera vers la gloire.