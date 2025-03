Absolum - Un RPG action fantasy présenté sur Nintendo Switch

Jeu co-développé par Guard Crush Games et Supamonks, Absolum se présente comme un RPG action fantasy complètement furieux. Attendu dans le courant de l'année 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir les premières informations du jeu ci-dessous.

Après avoir revitalisé le genre du beat’em up avec des titres acclamés par les fans et la critique, les experts du néorétro Dotemu et Guard Crush Games font encore équipe, cette fois épaulés par les artistes et animateurs incroyables de Supamonks, pour éclabousser le sous-genre du rogue ‘em up de leur talent. L’objectif est double pour Absolum : offrir d’une part l’action trépidante dont Dotemu et Guard Crush ont le secret, avec des combats accessibles, gratifiants et profonds. Insuffler, d’autre part, une bonne dose d’innovation en malmenant les conventions du genre pour maximiser l’accessibilité et la rejouabilité de leur création. Débloquez des objets, des quêtes et des améliorations permanentes tout en mélangeant les compétences de vos personnages : Absolum est un creuset de variété, d’émotions, de rythme et de défis.

Avec ses différents chemins intriqués à explorer, ses quêtes passionnantes à réaliser et ses personnages intrigants à rencontrer, le tout ponctué de combats de boss tonitruants, Absolum offre un véritable conte fantasy doublé d’une aventure exigeante qui convoque les grands classiques du genre, tels que Golden Axe et Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara. Ce périple exaltant est jouable en solo, mais également en coopération à deux, en ligne comme en local.

Incarnez l’un des quatre rebelles disponibles, disposant chacun de leur panel de compétences uniques, de leur personnalité et de leurs motivations, pour explorer l’univers fantastique de Talamh, terre mystérieuse tout autant constellée de merveilles que d'horreurs cosmiques. La première bande-annonce du jeu introduit deux des formidables guerriers d’Absolum : Galandra, une combattante agile armée d’une épée particulièrement efficace au combat rapproché et Karl, un nain solide doté de coups de poing dévastateurs et d’un fusil pour terrasser ses ennemis à distance.

Le scénario haletant d’Absolum met en scène une lutte désespérée contre un pouvoir dictatorial débridé qui exige les plus grands sacrifices, comme tromper la Mort elle-même. Dans le monde de Talamh, un immense cataclysme causé par la magie incite le Roi Soleil Azra à mener des guerres brutales pour conquérir toutes les terres et autres sources de magie, massacrant tous les sorciers qui refusent de lui prêter allégeance. Le dernier espoir de Talamh tient désormais en une bande de rebelles revêches, aidés par un mentor mythique nommé Uchawi et par les non moins puissantes Root Sisters. Cette alliance d’infortune s’oppose de concert à l’élan despotique d’Azra à l’aide d’une magie antique et oubliée, qui offre une aide précieuse à nos valeureux guerriers dans cet ultime acte de résistance. Une puissance providentielle indispensable pour desserrer l’étau d’Azra sur le monde, mais aussi découvrir le secret derrière son ascension irrémédiable et son immense pouvoir.

Connu pour raviver la flamme de grandes licences en sommeil par le biais de remakes et d’adaptations résolument modernistes qui se vendent à des millions d’exemplaires à travers le monde, Dotemu co-développe et édite avec Absolum son tout premier jeu original.