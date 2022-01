About An Elf - Une aventure atypique bientôt de sortie sur Nintendo Switch

Dans la catégorie jeu atypique, Meringue Interactive vient d'annoncer la sortie de About An Elf sur l'eShop de la Nintendo Switch. Visual Novel empruntant des éléments de RPG, About an Elf sortira sur l'eShop le 10 février prochain . En attendant, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

About an Elf est un roman visuel avec des éléments de RPG léger et un gameplay point-and-click où vous naviguez dans un monde fantastique en tant qu'elfe titulaire, Princesse Dam ! Partez à la recherche d'Elftopia, un lieu magique et heureux qui était autrefois libre et ouvert à tous, mais qui n'est plus accessible.

Personne ne sait ce qui a été perdu et ce qu'il y a à trouver à Elftopia. Des trésors et de l'or ? Une réserve infinie d'oursons en gélatine ? Ou quelque chose de plus conceptuel et intangible ?

Quoi qu'il en soit, c'est à vous de guider la princesse Dam et son incorrigible apprenti, Roland le BraveCat, alors que vous vous lancez dans un voyage à la recherche de cette terre promise perdue.

Vous voyagerez dans un monde menacé par des formes de vie obsédantes et des personnages curieux. Le roi des terreurs et son armée de monstres maléfiques se dressent sur votre chemin dans votre quête d'amitié et de divertissement.