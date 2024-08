ABATHOR s'offre une sortie physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 25 juillet sur l'eShop de la Nintendo Switch, ABATHOR est un jeu de plateforme Action/Arcade en 2D qui peut accueillir jusqu'à 4 joueurs. Si vous avez fait l'impasse sur le titre à cause de son format dématérialisé, Tesura Games, le développeur indépendant Pow Pixel Games et Maximum Entertainment viennent d'annoncer un partenariat pour proposer ABATHOR en version physique sur Nintendo Switch et PS5 à partir du 27 septembre 2024 dans toutes les boutiques.

À propos de Abathor :

Abathor est un jeu de plateforme Action/Arcade en 2D qui peut accueillir jusqu'à 4 joueurs. Vous êtes le dernier espoir pour défendre l’Atlantide, vous ferez face à des hordes d’ennemis et à d’innombrables défis. Un style pixel art et une musique épique qui vous raviront. Un jeu coopératif et compétitif pour atteindre la gloire ou la mort.

La civilisation atlante a provoqué la colère des dieux. Ils ont envoyé des hordes de monstres pour punir l'Atlantide en détruisant le continent. Les joueurs doivent coopérer et s'affronter pour sauver l'Atlantide, en relevant une série de défis de difficulté croissante. Au cours de leur progression, nos héros se battront contre des démons féroces et des dieux tout puissants, contre les vivants et contre les morts, contre des bêtes volantes et des d’horribles choses rampantes. Ils éviteront les dangers et les pièges et descendront dans des abîmes glacials. Mais ils se disputeront également le butin et les dépouilles, pillant les trésors et les offrant aux dieux pour recevoir leur faveur.