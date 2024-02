Abathor - Revivez l'âge d'or de l'Arcade dans un nouveau jeu néo-rétro sur Nintendo Switch

Nouvelle création de Pow Pixel Games éditée par Tesura Games, Abathor se présente comme un jeu de plateformes néo-rétro nous proposant de revivre l'âge d'or de l'Arcade, rien que ça. Attendu dans le courant de l'année 2024 , le titre permettra de partir jusqu'à 4 joueurs dans un univers fantastique old school pour affronter des créatures mythologiques. Suite à un partenariat annoncé avec Just For Games, nous avons également confirmation que le titre aura le droit à deux versions physiques : une simple et une collector.

À propos d'Abathor :

Abathor est un jeu de plateforme Action/Arcade en 2D qui peut accueillir jusqu'à 4 joueurs. Vous êtes le dernier espoir pour défendre l’Atlantide, vous ferez face à des hordes d’ennemis et à d’innombrables défis. Un style pixel art et une musique épique qui vous raviront. Un jeu coopératif et compétitif pour atteindre la gloire ou la mort.

La civilisation atlante a provoqué la colère des dieux. Ils ont envoyé des hordes de monstres pour punir l'Atlantide en détruisant le continent. Les joueurs doivent coopérer et s'affronter pour sauver l'Atlantide, en relevant une série de défis de difficulté croissante. Au cours de leur progression, nos héros se battront contre des démons féroces et des dieux tout puissants, contre les vivants et contre les morts, contre des bêtes volantes et des d’horribles choses rampantes. Ils éviteront les dangers et les pièges et descendront dans des abîmes glacials. Mais ils se disputeront également le butin et les dépouilles, pillant les trésors et les offrant aux dieux pour recevoir leur faveur.

Caractéristiques principales :

Jeu de plateforme 2D aux influences action-roguelite et jusqu'à 4 joueurs en mode local et en ligne.

Combattez une armée de monstres à travers plus de 50 niveaux de difficulté croissante et des boss finaux incroyables.

Profitez d'un pixel art élaboré et d'une bande-son épique avec plus de 40 pistes.

Parcourez tout le continent de l'Atlantide et plongez dans des traditions basées sur les écrits de Platon et la carte d'Athanase.

Revivez les salles d'arcade des années 80 et 90, avec des fonctionnalités de jeux rétro 16 bits et l'influence du genre metroidvania et beat'em up.

Édition Collector :

L'édition physique collector d'Abathor comprend les éléments suivants :