Abandon Ship amarrera sur Nintendo Switch fin juin

Sorti initialement sur mobiles l'année dernière, PID Games & Fireblade Software viennent de confirmer la sortie de Abandon Ship sur Nintendo Switch. Attendu pour le 28 juin 2023 , nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Lancez-vous dans la piraterie et devenez un capitaine pirate dont la tête est mise à prix.

Prenez le contrôle d’un navire de l'« Âge de la voile » et de son équipage et explorez un vaste monde gorgé d’histoire qui évolue en fonction de vos décisions. Combattez des navires ennemis, des fortifications ainsi que des monstres marins dans des combats tactiques brutaux modélisés dans un style artistique inspiré de peintures à l’huile navales classiques.

SURVIVRE DANS CE MONDE AURA DES CONSÉQUENCES

Découvrez un tas d’îles uniques chargées d’histoire à travers différents écosystèmes et espaces thématiques : affrontez des bateaux fantômes dans les mers hantées. Repoussez des araignées géantes dans les Îles Araignées. Traversez des régions remplies de gaz empoisonné, d’icebergs, de cannibales et d’autres dangers.

Défiez des navires ennemis, des fortifications ainsi que des monstres marins dans des combats vicieux en employant vos meilleures tactiques pour surpasser la stratégie et la puissance de vos adversaires. Le climat et l’environnement affectent vos combats : les raz-de-marée, la foudre, les éruptions volcaniques, le blizzard et bien d’autres phénomènes encore impacteront votre stratégie. Abandon Ship se concentre sur les navires de l'« Âge de la voile » dans un cadre fantaisiste modélisé dans un style artistique inspiré de peintures à l’huile navales classiques.

LA DESTRUCTION DU NAVIRE NE MARQUE PAS LA FIN

La vie dans ce monde peut être brutale. Toute mort est définitive. Cependant, le jeu ne s’arrête pas si votre navire est détruit. Vous êtes le capitaine, et tant que le capitaine est en vie, il y a de l'espoir. Vous pouvez toujours vous échapper sur un canot de secours et même en étant perdu seul en mer, vous avez une chance de survivre et de vous battre pour retourner au sommet.

ARRACHEZ LA VICTOIRE DES MAINS DE LA DÉFAITE

Les combats sont tactiques et sauvages. Chaque affrontement est difficile, toujours à un pas de la défaite. Votre seule chance de déjouer le destin est d’utiliser tous les avantages dont vous disposez.

Des douzaines d’armes et d’améliorations peuvent être utilisées sur les différentes classes de navires que vous pouvez obtenir. Personnalisez l’apparence de vos vaisseaux en gardant intacts les navires ennemis capturés. Votre fidèle équipage gagne de l’expérience et développe des traits afin de vous aider à prendre l’avantage sur l’ennemi.

RÉCOLTEZ CE QUE VOUS AVEZ SEMÉ

Explorez un monde fantastique qui évolue en fonction de vos actions. Lancez-vous dans la piraterie et devenez un capitaine pirate dont la tête est mise à prix. Entreprenez des quêtes susceptibles de changer radicalement votre environnement ou même le monde entier. Prenez des décisions qui vous créeront des alliés ou des ennemis qui reviendront vous aider ou se venger.

Jouez de nombreuses histoires comme les campagnes principales qui racontent le renversement d’un culte Cthulhu-esque, optez pour le mode de jeu libre qui vous permettra de reconstruire l’héritage de vos ancêtres, lancez-vous dans de plus petits récits comme la campagne de combat focalisée sur le sauvetage de votre sœur ou laissez-vous embarquer dans L'Épée du Culte où vous incarnez l'un des enfants de Père qui gravit les rangs jusqu’à obtenir l’arme ultime : le Kraken.