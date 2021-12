Aaero: Complete Edition s'offre une sortie physique sur Nintendo Switch

Sorti en 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Aaero: Complete Edition s'apprête à s'offrir une nouvelle virée sur la console avec une édition physique flambant neuve. Développé par Mad Fellows, un partenariat a été trouvé avec le distributeur Strictly Limited Games pour proposer une édition simple et une édition collector sur leur boutique en ligne. Les précommandes débuteront officiellement le 19 décembre à minuit .

Le micro-studio indépendant Mad Fellows et son effectif pléthorique de deux hommes vous offre Aaero, un jeu qui fait la synthèse entre de l'action à haute vitesse, du tir, de la science-fiction, et des éléments musicaux immersifs pour délivrer une expérience audiovisuelle fantastique.

Volez à la vitesse de la lumière dans votre vaisseau stellaire à travers de stupéfiants environnements stylisés, en laissant dans votre sillage des rubans de lumière tout en libérant l'énergie de la musique du jeu. Rencontrez d'étranges ennemis et vivez des combats de boss épiques, le tout rythmé par une incroyable bande-son sous licence signée Noisia, Flux Pavilion, Katy B, The Prototypes, Neosignal et plein d'autres encore.