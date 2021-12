A YEAR OF SPRINGS - Trois Visual Novel à petit prix sur Nintendo Switch

Développé par npckc et édité chez nous par Ratalaika Games, A YEAR OF SPRINGS vous propose de retrouver un total de 3 Visual Novel mettant en avant la vie de Haru, Erika et Manami. Se posant des questions sur leur vie quotidienne, le titre nous permettra de suivre leurs péripéties au petit prix de 4,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 10 décembre 2021 , avec en prime une traduction en français selon la fiche eShop du jeu.

Découvrez les histoires de Haru, Erika et Manami dans A YEAR OF SPRINGS, une trilogie de visual novels sur trois amies en proie à des questionnements sur l'amour, la complicité et le désir d'intégration. Dans ONE NIGHT, HOT SPRINGS, vous vous rendez aux sources thermales avec Haru, une jeune femme transgenre qui souhaite s'y amuser comme tout le monde sans s'attirer d'ennuis. Dans LAST DAY OF SPRING, le temps d'une semaine, vous incarnez Erika, une ex-petite écervelée bien intentionnée qui se retrouve confrontée à différents problèmes en tentant d'organiser une journée au spa pour Haru. Dans SPRING LEAVES NO FLOWERS, vous aidez Manami, étudiante à l'université, à réfléchir à ce que l'amitié et l'amour représentent pour elle alors qu'elle passe une journée avec Haru, Erika et son petit ami. Caractéristiques : Trois visual novels aux multiples fins possibles

Nouvel épilogue exclusivement disponible dans la trilogie

Jolis graphismes et bande originale relaxante

Lecteur de musique, galerie de photos et autres bonus Avertissement relatif au contenu : Cette trilogie aborde les problèmes que peuvent rencontrer les personnes transgenres, un sujet qui peut heurter certaines sensibilités.

Source : Nintendo