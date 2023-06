A Void Hope - Un nouveau Puzzle Plateformer se dévoile sur Nintendo Switch

Nouveau projet de Elden Pixels dévoilé à l'occasion du Guerrilla Collective 2023, A Void Hope se présente comme un puzzle plateformer atmosphérique en 2S. Si nous n'avons pas encore de date de sortie à nous mettre sous la dent, une démo Steam sera proposée à partir du 19 juin. Nous vous laissons découvrir le trailer de présentation ci-dessous.

Le mystère captivant d'A Void Hope se déploie à travers le point de vue d'un couple à la recherche d'un remède à la maladie qui a enveloppé leur ville. À travers leur parcours personnel, vous découvrirez des souvenirs qui ne sont pas toujours faciles à interpréter et vous chercherez à donner un sens à votre vie dans un monde où tout s'éloigne lentement.

Vous êtes encouragé à fouiller chaque recoin de la ville atmosphérique d'A Void Hope, en visitant différents quartiers et en vous glissant dans les bâtiments pour en explorer l'intérieur. Par le biais de puzzles et de plateformes, vous devrez relever de nombreux défis et découvrir des objets clés qui vous permettront d'accéder à de nouvelles zones et de faire avancer l'histoire. Une ambiance soigneusement élaborée crée une expérience aussi émotionnelle que plaisante sur le plan esthétique.