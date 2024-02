A Void Hope - Le Puzzle Plateformer sortira fin février sur Nintendo Switch

Annoncé en juin 2023, A Void Hope était resté relativement discret sur son développement. Elden Pixels nous apporte en ce début de mois une bonne nouvelle puisque son titre mêlant puzzles et phases de plateformes sera finalement disponible à partir du 29 février 2024 sur Nintendo Switch et PC. Nous vous laissons découvrir son dernier trailer en date ci-dessous ainsi qu'un premier journal des développeurs basé sur le design du jeu.

A Void Hope est une expérience courte et immersive qu'il est préférable d'apprécier d'une seule traite lors d'une nuit sombre et pluvieuse. Le jeu suit un couple qui tente de trouver un remède à une maladie inconnue qui semble affecter la mémoire des gens, les obligeant à s'aventurer dans des rues sombres et dangereuses et à explorer des bâtiments abandonnés dans une ville qui s'effondre, remplie de dégradations délicieusement détaillées rendues dans le magnifique style pixel art d'Elden Pixels, inspiré du rétro.

Le mystère captivant et l'ambiance soigneusement élaborée de A Void Hope sont soutenus par des mécanismes de plateforme qui vous obligent à résoudre des énigmes et à trouver des objets en traversant la ville. Des menaces dangereuses errent également dans les rues, mais votre objectif est d'éviter les conflits dans cette aventure centrée sur la narration, où vous devrez avant tout dénouer les fils de l'inconnu en explorant les secrets de l'espace physique de la ville, ainsi que l'espace psychologique de vos protagonistes qui se débattent.