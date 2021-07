A Tale of Synapse: The Chaos Theories - Une nouvelle aventure atypique disponible sur Nintendo Switch

Nouveau titre français à destination de la Nintendo Switch signé Souris-Lab, A Tale of Synapse: The Chaos Theories propose de vivre une aventure atypique mêlant plateformes et énigmes aux côtés de Sci et Néro. Disponible dès à présent sur l'eShop au prix de 14,99€, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

A Tale of Synapse: The Chaos Theories est un mélange de jeu de plateforme et d’énigmes inspiré par le mariage de l’art abstrait et des sciences. Utilisez les règles de l'univers et tous les éléments qui le composent pour aider les Synapsiens à devenir ouverts d'esprit. Découvrez une histoire incroyable et colorée avec Sci et Néro, deux héros, qui coopèrent pour évoluer dans ce monde onirique basé sur les règles de la logique mathématique. La bande originale vous plongera dans l'univers d'Héméide.

Êtes-vous prêt à entrer dans ce monde magique? Jouez seul ou en coopération avec votre ami et développez vos synapses pour acquérir plus de compétences, résoudre des énigmes et combattre des ennemis.

• 4 mondes magiques

• Mode multijoueurs local

• 45 niveaux avec des énigmes incroyables

• 2D coloré et unique

• Plus de 10h de jeu

• Jeu indépendant et innovant français