A Tale of Paper - Exploitez l'art de l'origami dans un plateformer sur Nintendo Switch

Projet proposé par Digerati et Open House Games, A Tale of Paper vous propose de découvrir un jeu de plateforme mettant en scène une créature de papier ayant la capacité de se plier en 4 (et plus encore) pour avancer dans des environnements hostiles. Attendu entre le 3ème et 4ème trimestre 2021 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

A Tale of Paper est un puzzle-platformer qui raconte l'histoire de Line, un personnage magique fait de papier qui peut utiliser l'art de l'origami pour changer de forme. Transformez-vous en grenouille, en fusée, en oiseau et plus encore alors que Line s'embarque dans un voyage émotionnel pour réaliser le rêve de son créateur. Caractéristiques principales Des transformations de formes en papier : Sautez haut comme une grenouille en origami ! Transformez-vous en avion en papier et envolez-vous ! Découvrez sept formes, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients.

Un petit héros dans un grand monde : Relevez des défis, résolvez des énigmes et échappez au danger en parcourant des environnements magnifiquement conçus.

Un récit sans texte : Explorez chaque niveau et trouvez des objets cachés pour découvrir l'histoire sincère de A Tale of Paper.

Découvrez des chapitres bonus : Terminez l'aventure principale et débloquez trois chapitres préliminaires, avec un nouveau personnage, de nouvelles capacités et de nouveaux défis.