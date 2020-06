A Summer with the Shiba Inu - Un jeu qui a du chien sur Nintendo Switch

Que diriez-vous de suivre les aventures du Shiba Inu de retour sur son île plus de 10 ans après son départ ? Voilà la proposition de Ratalaika Games et de Quill Studios avec la sortie de A Summer with the Shiba Inu le 26 juin sur Nintendo Switch. Pour en apprendre davantage sur ce titre atypique, nous vous laissons le trailer du jeu ci-dessous ainsi qu'un bref descriptif.

Lorsque Syd la Shiba Inu revient sur l'île des Shiba après une absence de dix ans, elle déclenche une série d'événements qui bouleversent la vie de tous les chiens qu'elle avait laissés derrière elle. Elle reprend contact avec son vieil ami, Max, et rencontre en chemin un mystérieux labrador retriever nommé Quei-Li. (Que fait un labrador sur l'île ?) Ce sont ses seuls alliés restants alors qu'elle tente de survivre au passé qui l'a poussée à quitter l'île. Vos choix sont importants - il existe de multiples façons de changer le destin de l'île de Shiba, avec plus de 10 variantes selon la façon dont vous traitez les chiens que vous rencontrez en chemin. Caractéristiques : 3 fins principales pour Syd, avec plus de 10 fins pour les autres chiens en fonction de vos actions !

Faits aléatoires sur les chiens dans les menus

Bouton d'aboiement dédié aux chiens dans le menu des préférences