A Space for the Unbound - Amour et pouvoirs surnaturels se mettent en boîte sur Nintendo Switch

Jeu d'aventure au pixel art impressionnant se déroulant dans l'Indonésie rurale de la fin des années 90, A Space for the Unbound est un titre développé par Mojiken Studio qui est sorti sur l'eShop de la Nintendo Switch en janvier 2023. En 2024, un partenariat a été trouvé entre le développeur, Tesura Games et Just For Games pour proposer le titre dans le commerce en version physique. A Space for the Unbound sera ainsi disponible en éditions Standard et Special avec de nombreux bonus physiques sur Nintendo Switch et consoles PlayStation à partir du 30 avril 2024.

À propos de A Space For The Unbound : A Space For The Unbound est un jeu d'aventure en pixel-art qui se déroule dans l'Indonésie rurale de la fin des années 90 traîtant de l'anxiété, la dépression et comment les surmonter, ainsi que de la relation entre un garçon et d'une fille dotés de pouvoirs surnaturels. Suivez deux lycéens épris, Atma et Raya, dans leur voyage à la découverte d'eux-mêmes à la fin de leurs années de lycée. Lorsqu'un pouvoir surnaturel mystérieux est soudainement libéré et menace leur existence, ils doivent explorer et enquêter dans leur ville pour découvrir des secrets cachés, faire face à la fin du monde, et peut-être en apprendre plus l'un sur l'autre. Situé dans une petite ville inspirée de l'Indonésie rurale des années 90, A Space for The Unbound propose une expérience narrative attachante avec un environnement vibrant qui ne demande qu'à être exploré. Caractéristiques principales : L'édition standard de A Space for the Unbound comprend le jeu, le livret "A Space for the Unbound Tales" et une carte de téléchargement de la BO.

Retour aux années 90 ! Laissez-nous vous emmener en Indonésie à la fin des années 90.

Explorez l'Indonésie rurale et profitez de son atmosphère relaxante avec un soupçon d'événements surnaturels.

Discutez et interagissez avec les autres habitants de la ville et écoutez leurs histoires personnelles.

Plongez dans l'esprit des gens à la manière d'Inception.

Écoutez des musiques magnifiques composées par Masdito "Ittou" Bachtiar.

Source : Nintendo