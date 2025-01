A Rite From The Stars Remaster Edition s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 2018 sur supports concurrents, A Rite from the Stars s'apprête à s'offrir une seconde jeunesse sur nos consoles actuelles avec une nouvelle version sobrement intitulée A Rite From The Stars Remaster Edition. Attendu officiellement pour le 30 janvier sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Si une étoile descend sur Kaikala, un jeune garçon doit quitter l'enfance pour devenir une légende. Il est temps pour Kirm, un enfant muet mais doué, de surmonter les épreuves des chemins de la sagesse, du courage et de l'esprit dans cette histoire touchante à plusieurs fins !