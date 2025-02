A Rite From The Stars - Le Point & Click est de retour sur Nintendo Switch

Projet signé Artax Games, le jeu d'aventure Point & Click A Rite From The Stars: Remaster est désormais disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. Proposé au prix de 11,99€ sur l'eShop, nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous.

Une légende naît lorsque les étoiles descendent sur l'île de Kaikala et choisissent un jeune garçon de la tribu Makoa pour le guider à travers les rites anciens. Mais quelque chose d'inhabituel se passe : de moins en moins de jeunes réussissent le rite qui leur permet de quitter l'enfance, et certaines étoiles guides ne sont pas retournées au firmament... Rejoignez Kirm et son étoile guide Hoku dans cette aventure pleine de casse-têtes, d'exploration et de croissance pour dévoiler une belle histoire initiatique avec plusieurs fins. Rencontrez des créatures surnaturelles uniques et de nouveaux compagnons en chemin, coopérez avec eux et conquérez les chemins de la sagesse, du courage et de l'esprit !