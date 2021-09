A Rat's Quest - The Way Back Home - The Dremerians nous "rat-conte" une nouvelle histoire sur Nintendo Switch

Fruit du tout nouveau studio The Dremerians, A Rat's Quest - The Way Back Home vous propose de vivre une toute nouvelle aventure dans la peau d'un rat. Incarnant le jeune Mat, notre objectif sera de trouver un moyen de sauver notre dulcinée qui a été kidnappée pour devenir un animal domestique. Fort d'une esthétique particulièrement réussie, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

A Rat's Quest - The Way Back Home est attendu sur Nintendo Switch et plateformes concurrentes, mais n'a pas encore de date de sortie fixe.