A.O.T. 3 - Rendez-vous au-delà des murs cet hiver sur Nintendo Switch 2

A l'occasion du livestream du 1er juillet, KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force ont révélé une nouvelle bande-annonce de gameplay pour A.O.T. 3, le dernier opus de la franchise de jeux d'action « Attack on Titan », qui est actuellement en développement et dont la sortie est prévue pour cet hiver sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Point intéressant, une cinématique d'introduction produite par MAPPA, le studio d'animation qui a travaillé sur Attack on Titan: The Final Season. L'animateur de scène d'actions, storyboarder et animateur-clé Arifumi Imai fait également son retour à la réalisation. En revanche, la cinématique ne sera pas proposée au lancement du jeu, mais via une future mise à jour. Nous vous laissons découvrir la dernière bande-annonce du jeu ci-dessous.

A.O.T. 3 est le clou de la franchise de jeux d'action, retraçant l'histoire d’Attack on Titan depuis les débuts du bataillon d'exploration jusqu'à son dénouement épique. Dans cet opus, les fans pourront plonger au cœur de l'action en incarnant un membre du bataillon d'exploration afin de revivre les événements qui ont façonné le monde aux côtés des personnages emblématiques d'Attack of Titan. Les joueurs pourront former leur propre escouade en sélectionnant les membres de leur bataillon, chacun disposant de ses propres capacités et compétences, tandis que les personnages préférés des fans possèderont de puissantes capacités permettant de renverser le cours des combats.

À l'instar des opus précédents, les joueurs seront dotés de l'équipement de manœuvre tridimensionnelle qui leur permettra de fendre les airs et de vivre une expérience de combat totalement unique grâce au gameplay amélioré. Les Titans seront encore plus terrifiants et dangereux que jamais avec de nouveaux comportements et attaques qui forceront les joueurs à se battre sans relâche pour leur survie. Le mode « Casual » permettra aux nouveaux venus de profiter de cette évolution finale du combat humains contre Titans.

Les nouvelles missions de reconnaissance à l'extérieur donneront l'occasion aux joueurs d'explorer librement le monde hors des murs. Ils pourront y bâtir des bases de ravitaillement et abattre de dangereux Titans afin d'étendre le territoire de l'humanité. Les joueurs devront prendre soin de bien gérer le carburant de leur harnais et leurs sabres afin que leur escouade reste équipée et en mouvement, tout en préservant le moral des troupes pour éviter une défaite certaine. Ils devront également de décider s'il faut poursuivre l'exploration au risque de se retrouver au combat, d'être blessé ou de mourir, ou bien de battre en retraite pour survivre un jour de plus.

A.O.T. 3 est actuellement en cours de développement et sa sortie est prévue pour cet hiver sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, XBOX Series X|S et PC Windows via Steam®. Le jeu proposera des voix en japonais et des textes en français, anglais, allemand, espagnol et italien.