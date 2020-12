A Merry Hyrule Christmas : une compilation des meilleurs thèmes de The Legend of Zelda version Noël

C'est l'hallu de cette fin d'année et (peut-être) la B.O. indispensable des fêtes. Il commence à faire vraiment froid et la nuit tombe de plus en plus tôt. Les rues se parent de milles couleurs qui clignotent un peu partout, l'air s'emplit de parfum d'épices et de chocolat et on commence à voir dans les rues, des gens porter de drôles de pulls bariolés rouges et verts. Pas de doute : Noël approche et avec lui, l'envie de cocooner au chaud et de faire plaisir à sa famille et à ses amis. Quoi de mieux alors que d'écouter des compilations musicales dédiées à ce moment si particulier ou tout le monde aimerait encore croire à tous les enchantements ?

Si vous êtes gamer et que vous aimez Zelda (mais si vous êtes encore là, il y a de bonnes chances que ce soit le cas) vous apprécierez forcément le projet "A Merry Hyrule Christmas" produit par Eric Buchol qui mélange et réarrange des thèmes de Noël bien connus avec des thèmes issus des jeux Zelda. Le résultat fonctionne admirablement bien comme vous pourrez le constater en vous rendant sur Spotify (ici) ou encore sur Youtube (là). Enjoy !

Ecoutez les huit morceaux de cette compilation ICI

Source : Youtube