A Magical High-School Girl - Strictly Limited dévoile une version physique Nintendo Switch

Avis aux amateurs de magie et de rogue-like, l'éditeur Strictly Limited Games vient de dévoiler la sortie prochaine d'une version physique sur leur boutique en ligne du jeu A Magical High-School Girl. Pour l'occasion, ce ne sont pas une mais deux versions qui seront proposées en quantité très limitée aux joueurs.

A Magical High School Girl est un délicieux jeu de rôle à l'ancienne, de type rogue-like, qui combine également action et aventure. Un jeu au tour par tour isométrique où une lycéenne très ordinaire se fraye un chemin dans un monde de magie, de monstres et de mystérieuses sorcières ! Sa survie dans ce monde rude mais séduisant dépend entièrement de la créativité du joueur ! Les attaques sont menées avec une magie qui est invoquée par nous-même. Le joueur peut librement nommer la magie. Les propriétés élémentaires et les effets sont générés automatiquement avec ce qui est tapé. Cependant, contrairement aux autres roguelikes, le système HP, le système d'expérience, les niveaux, l'interface utilisateur et presque tout le reste ont été réimaginés pour s'adapter au thème du jeu. A Magical High School Girl, offre une expérience stimulante et agréable pour le joueur occasionnel tout en proposant de nombreuses couches d'éléments de jeu pour les joueurs expérimentés.