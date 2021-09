A Little Golf Journey - Découvrez son trailer de lancement et sa date de sortie sur Nintendo Switch

Présenté en mai dernier, A Little Golf Journey revient en force ce jour en nous dévoilant enfin sa date de sortie sur Nintendo Switch et PC. Okidokico nous propose de retrouver cet univers atypique à partir du 14 octobre 2021 sur l'eShop de la console. En attendant sa sortie officielle, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu.

À PROPOS DE CE JEU

Rejoignez-nous dans A Little Golf Journey.

Partez à l'aventure et repeignez le monde en couleurs en réussissant des défis de golf dans de multiples destinations. Avec plus de 100 trous répartis sur 10 parcours extraordinaires, vous aurez l'occasion de débloquer des secrets et découvrir des mystères.

Qui sait ce qui vous attend lors de votre périple.

Des découvertes qui vous emmèneront plus loin. Entamez votre périple de golf et découvrez une amitié qui vous fera traverser des lieux paisibles pour finir sur la lune.

Aucun caddie nécessaire. Vous, la balle et une bande-son apaisante pour compagnon, c'est tout. Faites une partie rapide ou restez plus longtemps et imprégnez-vous de ces magnifiques destinations.

Vous recherchez un défi par-ticulier ?

A Little Golf Journey regorge de secrets, et d'objets à collectionner, qui ne demandent qu'à être découverts, mais accrochez-vous à vos clubs de golf, en chemin vous devrez triompher de défis.