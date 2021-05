A Little Golf Journey annoncé sur Nintendo Switch

Développé par le studio Okidokico, et édité par le studio Playtonic Friend, A Little Golf Journey propose de vous embarquer dans une nouvelle histoire originale. Initialement attendu sur Steam, le titre s'offrira également une sortie sur Nintendo Switch. Nous n'avons en revanche pas encore de date de sortie précise, cette dernière étant planifiée pour la fin de l'été. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

A Little Golf Journey est une expérience décontractée et ludique construite autour d'une version dépouillée du jeu de golf où tout est question de voyage. Explorez diverses destinations, découvrez les secrets de chaque parcours et partez pour le parcours le plus relaxant que vous ayez jamais vécu.

"Avec notre précédent titre, OK Golf, nous avons reçu de nombreux commentaires de la part des joueurs sur la façon dont ils trouvaient l'expérience relaxante, mais nous avons vraiment pensé que nous pouvions aller plus loin et c'est de là qu'est venue l'idée principale de A Little Golf Journey", a commenté Charlie Goatly, cofondateur d'Okidokico. Pour nous, il s'agissait de créer un jeu dans lequel nous pourrions vraiment nous évader et nous éloigner des pressions de la vie quotidienne".

Gavin Price, PDG de Playtonic, ajoute : "Après une année de cours à domicile, d'appels vidéo et d'absence presque totale de la maison, l'idée de ne pas faire une partie de golf a immédiatement séduit l'équipe de Playtonic Friends et nous avons su que nous voulions aider les gars d'Okidokico à faire de leur prochaine vision une réalité. A Little Golf Journey est l'anti-Souls-like ; il n'y a pas de pression ni de frustration, juste une expérience pure et détendue qui est aussi profonde que le joueur le souhaite".

A Little Golf Journey sera lancé sur Steam pour PC et Nintendo Switch plus tard cet été.