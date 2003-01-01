A Game About Digging a Hole fera son trou en décembre sur Nintendo Switch

Après avoir creusé son trou sur PC, A Game About Digging a Hole s'apprête à percer sur consoles. Avec son concept au combien minimaliste, vous allez devoir creuser un trou dans votre jardin pour revendre les trouvailles que vous récupèrerez au fur et à mesure de vos excavations, et qui sait, peut-être trouverez-vous un mystère tout au fond ? Attendu pour le 9 décembre sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de ce jeu Creusez profondément, vendez ce que vous trouvez et améliorez votre équipement pour continuer votre aventure encore plus loin. À chaque pelletée, vous vous rapprochez de la vérité. Pas de stress, pas de règles – juste vous et l’aventure sous terre.