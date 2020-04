A Fold Apart - Un trailer et une date de sortie sur Nintendo Switch

Jeu de puzzle atypique demandant d'évoluer sur plusieurs plans connectés, A Fold Apart est une expérience originale signée Lightning Rod Games qui vous demandera de réunir deux amoureux séparés par de grandes distances en résolvant une cinquantaine de puzzles à plier et retourner pour progresser. Disponible à partir du 17 avril sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons ci-dessous un communiqué officiel ainsi que le dernier trailer en date.

Un puzzle interactif et narratif mettant en avant les hauts et les bas émotionnels d'une relation à distance, A Fold Apart est une belle reconnaissance des défis et des merveilles qui viennent de la façon dont nous communiquons avec nos proches tout en vivant séparés. La bande-annonce de lancement révèle un mécanisme de jeu à la fois familier et unique - retourner et plier du papier - pour rapprocher le couple au cours de leur vie quotidienne.

A Fold Apart présente plus de cinquante puzzles artisanaux en papier plié - en fait, les toutes premières versions de ces puzzles étaient faites avec du simple papier quadrillé et rangé dans un classeur - dans une esthétique de papier tactile et coloré. Choisissez le couple qui jouera le rôle, et dépliez les deux côtés de leur histoire tout en naviguant dans les complexités de la communication et les montagnes russes émotionnelles qu'entraine la séparation.