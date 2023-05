A Cairn Tale débute son ascension en vidéo

Nouveau projet signé Team Pebbles à l'occasion de l'AG French Direct, A Cairn Tale se présente comme un jeu d'aventure et d'alpinisme à la 3ème personne dans lequel vous explorez divers environnements monumentaux et oniriques au fil des saisons. Vous incarnez Kar, un oiseau entravé par une carapace de pierres. Pour s’en débarrasser, il doit atteindre par ses propres moyens, les cairns qui balisent son chemin vers le sommet de la Montagne. Si à l'heure actuelle le jeu est prévu uniquement sur PC et Linux, peut-être verra-t-on également une version Switch sortir de sa coquille à un moment donné ? En attendant d'avoir la réponse, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Depuis la nuit des temps, les voyageurs érigent des cairns pour marquer leur passage dans les montagnes. Ces amas de pierres désignent parfois des lieux de souvenirs et de recueillement. Certains les appellent "hommes de pierre"...

Gravissez des environnements vertigineux et variés, où il n’y a aucun chemin tracé, seulement des directions. Vous y affronterez la Tempête et la météo chaotique de la Montagne pour retrouver votre liberté. Percez ses secrets à travers ce conte métaphorique parlant de résilience et de l’héritage qu’on laisse.

VIVEZ UNE ASCENSION SANS PRÉCÉDENT !

Vous incarnez Kar, un oiseau entravé par une carapace de pierres. Pour s’en débarrasser, vous devrez atteindre, les cairns qui balisent son chemin vers le sommet de la Montagne. Percez ses secrets à travers ce conte métaphorique parlant de résilience et de l’héritage qu’on laisse derrière soi.

OUVREZ VOTRE VOIE À TRAVERS LA MONTAGNE !

Gravissez la montagne et ouvrez votre propre chemin grâce à un système d’escalade permissif et un large éventail d'outils s’inspirant de l’univers de l'alpinisme : corde de rappel, slackline, grappin et bien plus encore.

BRAVEZ LA TEMPÊTE !

Affrontez cette entité chaotique et destructrice qui vous a privé de vos ailes.

Elle reviendra vous hanter et vous empêcher d'atteindre le sommet de la Montagne.

PLONGEZ DANS UN UNIVERS VISUEL ET SONORE SENSIBLE

Explorez des paysages monumentaux et vertigineux, sublimés par un traité graphique qui s’inspire des techniques de dessin traditionnelles. Votre voyage sera accompagné d’une bande originale réalisée en étroite collaboration avec notre compositeur, qui oscille entre épique et mélancolique.