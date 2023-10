A Boy And His Blob: Retro Collection s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Si vous avez envie d'une bonne dose de nostalgie, A Boy And His Blob: Retro Collection vient d'être annoncé sur Nintendo Switch et supports concurrents. Avec une version NES et une version Game Boy compilée, le titre sortira officiellement le 17 octobre 2023.

A Boy and his Blob : Retro Collection apporte une paire de hits NES et Game Boy sur les consoles modernes, y compris leurs versions américaines et japonaises. A Boy and his Blob : Trouble in Blobolonia met le destin de Blobolonia entre vos mains alors que l'Empereur maléfique menace de plonger la planète dans le chaos. En tant que garçon, rejoint par votre nouvel ami extraterrestre, Blobert (affectueusement connu sous le nom de Blob), vous utiliserez 14 bonbons magiques pour transformer la forme de votre compagnon, tandis que vos compétences en matière de puzzle et de plateforme seront mises à l'épreuve.

Dans Le sauvetage de la princesse Blobette, découvrez une suite palpitante, cette fois-ci lorsque l'ignoble alchimiste s'empare du château royal de Blobolonia et piège la belle princesse à l'intérieur. Une fois de plus, c'est au garçon titulaire et à son ami Blob de vaincre le mal, de sauver la princesse et d'envoyer balader un menaçant perturbateur.