A Boy and His Blob: l'adorable jeu de plateforme de la Wii revient cet automne sur Nintendo Switch

Sorti en 2009 sur Wii , A Boy and His Blob fait partie des jolis souvenirs procurés par la petite console blanche de Nintendo même si, officiellement, le jeu n'est sorti en Europe qu'en Grande Bretagne. Il n'empêche qu'au fil des ans, A Boy and His Blob s'est taillé une solide réputation parmi les jeux de plateforme 2D. Pour mémoire, le jeu, développé par WayForward, est une adaptation de Trouble on Blobolonia, un titre sorti sur NES en 1989 dans lequel un petit garçon fait équipe avec une créature extra-terrestre, un Blob capable de prendre toute sorte de formes (échelle, parapluie, etc) très utiles pour progresser dans l'aventure. Formellement très beau (on dirait un dessin animé) et bénéficiant d'une vraie écriture pleine de tendresse et de poésie ainsi que d'une ambiance féerique A Boy and His Blob a par la suite été porté en HD sur d'autres consoles notamment sur PS4 et Xbox One. Si vous ne connaissez pas encore cet excellent titre, bonne nouvelle puisque l'éditeur Ziggurat vient d'annoncer son arrivée prochaine sur Nintendo Switch. Pour plus de détails, retrouvez le communiqué de presse ci-dessous ainsi que le trailer du jeu reprenant la cinématique de début du jeu.

Vivez une histoire réconfortante racontée à travers de belles illustrations dessinées à la main et animées !

Utilisez les haricots et les bonbons gélifiés pour activer 15 transformations utiles telles que le Caramel Cannon, le Bubble Gum Bouncer...

Traversez des bois, des marécages, des grottes, la périphérie de Blobolonia et même la Citadelle de l'Empereur à travers 40 niveaux époustouflants remplis de trésors cachés !

Collectez des trésors pour débloquer 40 niveaux de défi supplémentaires qui mettront vos compétences à l'épreuve ultime !