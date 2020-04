9 Years of Shadows étend son ombre sur Nintendo Switch

Nouveau projet Kickstarter signé Halberd Studios, 9 Years of Shadows se présente comme un jeu très inspiré du genre Metroidvania. Cherchant à rassembler un budget de 14350€ pour voir le jour sur Nintendo Switch et Steam, le studio mexicain a déjà dégoté 18000€ à l'heure ou nous écrivons ces lignes. Pour en apprendre davantage sur 9 Years of Shadows, nous vous laissons ci-dessous la présentation officielle. Vous trouverez la page Kickstarter juste ici, une démo PC y est également disponible si vous souhaitez vous faire un premier avis.

Histoire

Dans un pays où une sombre malédiction a consumé toutes les couleurs, un orphelinat abandonné cache un terrible secret. Après 9 ans de vie dans l'ombre, un brave guerrier se lèvera : Europa. Une jeune fille endurcie au combat qui porte le destin du monde sur ses épaules. Munie de rien d'autre que des souvenirs de ses parents, sa tâche est immense : s'aventurer dans les souvenirs de l'orphelin disparu pour vaincre la malédiction qui tourmente le peuple et rétablir la paix sur les terres. Mécaniques de jeu

Un ancien roi a laissé un château mécanique géant pour protéger la jeunesse orpheline du pays. De temps en temps, ses salles sont connues pour se déplacer presque comme si elles avaient une vie propre. L'orphelinat Talos, qui n'est plus que l'ombre de sa gloire passée, est corrompu par l'obscurité. Gameplay Perdez-vous dans une aventure sombre en 2D à défilement latéral, mettant l'accent sur la narration émotionnelle, l'exploration et le combat.

Frayez-vous un chemin à travers l'immense château mécanique connu sous le nom de Talos et visitez des lieux exotiques à travers les souvenirs de ses orphelins disparus.

Soulevez les lamentations qui assombrissent la carte en vainquant les boss cachés.

Transformez-vous en différentes armures élémentaires qui vous permettront d'expérimenter la conception du jeu de manière surprenante.

Gagnez des bonus pour accéder à des lieux variés et améliorez vos compétences de combat pour survivre.

Trouvez des trésors secrets de collection dispersés dans le château.

Modifiez la courbe de difficulté en choisissant le défi que vous allez relever en premier.

Découvrez un large éventail de références à des jeux classiques comme Castlevania, Mega Man Zero, Super Metroid et Demon's Crests.

Source : Kickstarter